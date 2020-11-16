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Миссия ООН объявила о завершении межливийских встреч в Тунисе

По данным Al Jazeera, делегаты из-за возникших разногласий не смогли согласовать имена тех, кто будет возглавлять переходный период в стране

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Проходивший в Тунисе Форум ливийского политического диалога завершился без каких-либо договоренностей по механизмам избрания новой исполнительной власти. Об этом сообщил в понедельник телеканала Al Arabiya.

По его данным, Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) объявила о прекращении встреч, призвав их участников собраться на новый раунд.

В частности, как отмечает Al Jazeera, делегаты из-за возникших разногласий не смогли согласовать имена тех, кто будет, как предполагается, возглавлять переходный период в стране.

Межливийский диалог под лозунгом "Ливия прежде всего" проходил с понедельника в пригороде тунисской столицы Гаммарте под патронажем МООНПЛ. На встречи были приглашены 75 выбранных международными посредниками представителей со всей Ливии, которые обсуждали формирование единых переходных органов власти и дальнейшее проведение президентских и парламентских выборов.

Теги
Тунис
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