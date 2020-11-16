ЦИК Бразилии сообщил о задержке в подсчете результатов выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Подсчет окончательных результатов муниципальных выборов, завершившихся в воскресенье в Бразилии, идет с отставанием от намеченного графика. Об этом говорится в заявлении, распространенном Высшим избирательным судом Бразилии (ВИС, аналог ЦИК).

"Данные предаются региональными избирательными судами и поступают в систему итогового подсчета в штатном темпе, однако их обобщение проходит медленнее, нежели ожидалось", - отмечает пресс-служба ВИС. Как уточняется, проблема не связана с хакерской DDoS-атакой на сайт суда, зафиксированной утром в начале голосования. Ранее председатель инстанции Луис Роберту Баррозу заявил, что выборы проходят "до ужаса спокойно".

Муниципальные выборы в Бразилии проходят раз в четыре года и не совпадают с президентскими и парламентскими. В ходе этого голосования граждане избирают глав местной исполнительной и законодательной власти. В этом году на выборах могли проголосовать почти 148 млн избирателей, которым было необходимо выбрать около 58 тыс. муниципальных депутатов, более 5,5 тыс. мэров и столько же их заместителей (избираются вместе) из более чем 550 тыс. кандидатов на эти должности.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (13:00 мск). Последние из них, в штате Акри и на западе штата Амазонас, закрылись в 19:00 по столичному времени (01:00 понедельника мск).

Уже известно о переизбрании трех действующих мэров административных центров штатов: в южной Паране префектом Куритибы останется Рафаэля Грека, в городе Палмас, столице штата Токантинс на севере страны смогла переизбраться Синтия Рибейро, а во Флорианополисе (южный штат Санта-Катарина) победу одержал Жан Лоурейру. В других столицах штатов подсчет голосов продолжается. Если для определения будущего префекта потребуется второй тур, то он состоится 29 ноября. В северном штате Амапа выборы пройдут в декабре из-за недавних проблем с электричеством.