В Марокко заявили, что дали решительный отпор обстрелам Фронта Polisario

РАБАТ, 16 ноября. /ТАСС/. Королевские вооруженные силы (КВС) Марокко дали решительный отпор обстрелам, совершаемым ополченцами Фронта Polisario (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) в районе линии обороны. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье вечером сообщении КВС, размещенном в Facebook.

"С 13 ноября 2020 года ополченцы Polisario ведут огонь вдоль линии обороны, не причиняя ни человеческого, ни материального ущерба КВС", - отмечается в тексте. По данным военных, ими "с помощью радиолокационной сети были зафиксированы враждебные движения к востоку от защитной стены и замечена группа транспортных средств (джипов), с которых в сторону защитной стены с большого расстояния стали наводиться пулеметы калибром 14,5 и 23 мм".

"Выполняя приказ не допускать каких-либо провокаций подобного рода, подразделения КВС дали решительный ответ на эти обстрелы, уничтожив транспортное средство с оружейной установкой к востоку от защитной стены, в районе населенного пункта Махбес", - сообщили марокканские военные.

Обстановка в зоне западносахарского конфликта остается напряженной уже несколько дней.

Операция в Гергерате

Подразделения КВС Марокко приступили в ночь на 13 ноября к установке кордона безопасности для обеспечения перемещения потоков товаров и людей через буферную зону в Гергерате, соединяющую Марокко и Мавританию. Официальный Рабат объяснил свои действия тем, что примерно 60 человек, руководимых вооруженными ополченцами Фронта Polisario, блокировали участок дороги, пересекающей буферную зону в Гергерате и соединяющей Марокко с Мавританией, и запретили проезд по ней.

Уже вечером в пятницу генштаб КВС объявил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона безопасности, обеспечивающего перемещение товаров и людей через переход между двумя пограничными постами". В ответ правительство САДР обвинило власти Марокко в умышленном нарушении режима прекращения огня в Западной Сахаре, действующего с 1991 года. Вслед за этим президент САДР, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко. В тексте также говорилось о "возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа".

Начиная с пятницы, армия САДР регулярно сообщает о серии ударов, нанесенных по позициям, военным базам и центрам снабжения КВС, расположенным вдоль марокканской защитной стены (система оборонительных сооружений, созданных правительством Марокко в сахарских провинциях в 1980-х годах, она отделяет территории, подконтрольные официальному Рабату, от районов, где де-факто находятся отряды Фронта ПОЛИСАРИО).

Многолетний конфликт

Западносахарский вопрос много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.