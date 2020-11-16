США надеются вернуть на родину содержащихся под стражей в РФ американцев

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти США надеются вернуть на родину "задержанных" в РФ американских граждан, в том числе осужденного за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Каждый день я продолжаю думать об Остине Тайсе (американский журналист, пропавший в Сирии в 2021 году - прим. ТАСС), о шестерых из Citgo (речь о бывших руководителях этой компании, задержанных в Венесуэле в 2017 году - прим. ТАСС). У нас есть несколько задержанных в России - Уилан, [Тревор] Рид, Калви. Я думаю о них и о других каждый день. Мы надеемся вернуть их домой", - сказал он на Форуме по глобальной безопасности, организованном американским исследовательским центром The Soufan Centre. Мероприятие проходит в виртуальном формате.

Уилан, имеющий помимо гражданства США подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в его отношении уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Калви - основной фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", возбужденного Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года. Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На прошлой неделе Верховный суд РФ изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения фигурантам этого дела, в том числе Калви.

Студент из США Тревор Рид осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.