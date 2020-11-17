Помпео констатировал близость позиций с Францией, Германией и Британией по ядерной сделке

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что позиция его страны весьма близка к позиции Парижа, Лондона и Берлина относительно выработки нового варианта Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в газете Le Figaro по завершении его переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы, разумеется, обсудили, каким в будущем должен быть новый договор. Для администрации США вопрос состоит не столько в том, должен ли появиться такой документ, сколько в том, чтобы определить, что именно следует требовать на этот раз от Ирана. Именно это я обсуждал с президентом Макроном и министром Ле Дрианом. Следует определить, каким может быть то поведение Ирана, которое мы сочтем приемлемым и которое позволит нам занять в отношении этой страны новую открытую позицию", - сказал госсекретарь.

"То, что нас интересует, - это результаты", - подчеркнул Помпео. Он особо отметил при этом, что "ожидания Франции, Германии и Великобритании во многом совместимы с позицией США". "Возможно, мы расходимся в отношении методов, однако мы достигли согласия относительно того, что ситуация 2020 года коренным образом отличается от ситуации 2015 года, когда ядерная сделка была заключена", - сказал американский госсекретарь.

Отвечая на вопрос, согласен ли с таким подходом президент Макрон, Помпео сказал: "Да, он согласен с тем, что мы более не находимся в прежней ситуации".

Иран и Израиль

На вопрос относительно договора о нормализации отношений, подписанного Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном с Израилем, Помпео, в частности, ответил, что "надеется", что "когда-нибудь Иран присоединится к этим договоренностям". В то же время он напомнил, что "основная линия администрации США заключается в том, что Иран рассматривается как главная причина существования нестабильности на Ближнем Востоке. И что главный конфликт, который создает все проблемы и порождает террористов, - идет ли речь о "Хезболлах" в Ливане или шиитских вооруженных формированиях в Ираке, равно как и об иранском влиянии в Сирии, - все это дело рук не палестинцев, а иранских аятолл".

"Именно поэтому США приняли меры к тому, чтобы у них [Ирана] было как можно меньше долларов и других ресурсов, что не позволило бы им далее осуществлять ядерную программу. И мы продолжаем оказывать давление в этом направлении. В ближайшие недели предстоит еще проделать немало работы с тем, чтобы снизить их способность терзать Ближний Восток", - заявил Помпео

Он подчеркнул при этом: "Мы надеемся, что когда-нибудь иранцы получат то, чего они действительно заслуживают, - лидеров, действующих в интересах страны, а не некую клептократию, скрывающуюся за образом теократии". "Было бы просто прекрасно, если бы весь Ближний Восток признал право Израиля на существование", - добавил он.