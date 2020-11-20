Мадуро заявил, что Трамп хотел начать переговоры с ним

БОГОТА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп несколько раз хотел начать двусторонние переговоры.

"Дональд Трамп несколько раз хотел поговорить со мной. У нас были контакты через спецпосланников. Но [американский] истеблишмент запретил ему делать это", - заявил Мадуро в четверг в Каракасе. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.