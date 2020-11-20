Глава МИД Испании обсудила с МОМ кризис из-за массового прибытия мигрантов на Канары

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая обсудила с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антониу Виторину кризис, который спровоцировал массовое прибытие мигрантов на Канарские острова. Об этом сообщили в пятницу во внешнеполитическом ведомстве.

Гонсалес Лая встретилась в Женеве с главой МОМ. "Министр затронула миграционные кризисы в Средиземном море, в Сахеле и, в частности, кризис, возникший в результате открытия атлантического маршрута, что в эти дни вызвало массовое прибытие мигрантов на Канарские острова, - отметили в МИД. - Гонсалес Лая проинформировала генерального директора МОМ о плане <...>, разработанном испанскими властями, и попросила МОМ сотрудничать в его реализации".

В свою очередь, министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Марокко призвал власти королевства усилить контроль за потоками мигрантов в связи с наплывом нелегалов на Канары. По данным местных СМИ, власти Испании в срочном порядке собираются предоставить 7 тыс. мест для нелегалов во временных лагерях на трех островах.

Ситуация, связанная с прибытием мигрантов, заметно обострилась в текущем году на Канарских островах. С 1 января по 15 ноября на архипелаг прибыли более 16,7 тыс. мигрантов, что на 1 019% выше показателя 2019 года. В остальные автономные сообщества Испании по морю прибыли 15,5 тыс. нелегалов.