Явка во втором туре парламентских выборов в Грузии на 11:00 мск составила 8,29%

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по местному времени (11:00 мск) составила 8,29%. Об этом в субботу сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

"К этому времени во втором туре выборов приняли участие 177 462 человека, что составляет 8,29% от общего числа избирателей", - сказала она. Иоселиани отметила, что самая большая активность была зафиксирована в крае Имерети на западе Грузии - 11,4%, самая низкая - в тбилисском районе Сабуртало (6,2%). В первом туре выборов явка избирателей к 12:00 составила 19,41%.

В субботу в Грузии проходит второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси. Первый тур состоялся 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%. Второй тур проходит на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итоги первого тура.