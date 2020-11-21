Помпео вновь призвал власти Венесуэлы освободить бывших сотрудников компании Citgo

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео вновь призвал власти Венесуэлы освободить задержанных в 2017 году бывших сотрудников компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

"21 ноября исполняется три года с тех пор, как Томеу Вадель, Хосе Луис Самбрано, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Перейра были выманены в Каракас для деловых встреч, неправомерно задержаны и брошены в одну из самых опасных тюрем Венесуэлы. США неоднократно призывали безоговорочно освободить их и вернуть в США, - отмечается в распространенном в субботу заявлении госсекретаря. - Эти шесть американцев и их семьи достаточно долго страдали, пришло время для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро отложить политику в сторону и позволить этим семьям воссоединиться".

По словам Помпео, никто не должен сомневаться в "приверженности президента США возвращению граждан, взятых в заложники или неправомерно задержанных за рубежом". "Спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс, спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс и я продолжим выполнять нашу миссию по обеспечению освобождения сотрудников Citgo, мы сделаем все возможное для достижения этой цели", - говорится в тексте.

Группа руководителей Citgo была задержана в Венесуэле по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года. По словам генерального прокурора страны Тарека Вильяма Сааба, задержанные обратились за получением кредита в размере $4 млрд без разрешения исполнительной власти. Под стражу были взяты бывший президент Citgo Хосе Перейра и пятеро вице-президентов: Томеу Вадель, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Луис Самбрано. В декабре 2019 года они были отпущены под домашний арест, но спустя два месяца опять взяты под стражу.

В конце июля Густаво Карденас и Хорхе Толедо вновь были отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того, как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.