Украинские националисты зажгли файеры у больницы, где лечится Зеленский

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Около сотни представителей украинских националистических организаций проводят митинг у больницы "Феофания" в Киеве, где проходит лечение инфицированный коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский. Они зажгли файеры и дымовые шашки.

Участники прибыли на мероприятие на нескольких десятках легковых автомобилей. С собой они привезли государственные и националистически флаги. Люди скандировали лозунги, смысл которых сводился к тому, что президент должен покинуть свой пост, грозили ему импичментом и тюрьмой и обещали "вылечить".

Националисты в целом выступили против проводимой Зеленским государственной политики, потребовали освободить своих соратников, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также не преследовать других участников противостояния в Донбассе.

"Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского", - заявили участники митинга. Кроме того, националисты утверждают, что нынешний президент пытается лишить их независимого государства, и пригрозили "третьим майданом".

Правопорядок в районе охраняют наряды полиции. Столкновений не зафиксировано.

Мероприятие приурочено к седьмой годовщине "майдана", которую на Украине отмечают в эту субботу. В 2013 году в центре Киева начались массовые протесты, которые закончились гибелью людей и сменой власти в стране. Всего жертвами противостояния в столице 18-20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом в "убийстве мирных граждан" были обвинены спецназовцы, преступления против сотрудников правоохранительных органов фактически не расследуются.