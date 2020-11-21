Трамп надеется добиться рассмотрения в Верховном суде США исков на нарушения на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп рассчитывает довести рассмотрение исков по поводу систематических нарушений на выборах до Верховного суда страны. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила в субботу в эфире телеканала Fox News .

"Нам придется продолжать борьбу в федеральных судах, и, будем надеяться, мы дойдем до Верховного суда. Потому что нарушения на выборах были реальными", - отметила она, отвечая на вопрос о сроках завершения тяжб республиканцев в судах штатов Мичиган и Пенсильвания. Пресс-секретарь Белого дома обвинила демократов в том, что они воспользовались пандемией коронавируса, чтобы организовать "систематические подтасовки" на президентских выборах в США.

По словам Макинэни, у команды юристов президента Дональда Трампа имеются 232 страницы письменных показаний избирателей, пожаловавшихся на различные виды нарушений в Мичигане. "В Пенсильвании свидетели заявляют, что не смогли проголосовать на участках из-за того, что кто-то уже проголосовал от их лица по почте", - привела пример пресс-секретарь Белого дома.

По информации телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден победил в Мичигане (16 голосов выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,8%. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.