Захвативший заложников в Тбилиси извинился за свой поступок

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Леван Зурабашвили, который в пятницу ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и в течение нескольких часов удерживал там заложников, извинился за свой поступок. Письмо с текстом извинения обвиняемого в субботу распространило Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.

"Я хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании и получили стресс. Кто как не они знают, что я не хотел причинять им увечья. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях, запретила азартные игры или подвергла жестким ограничениям, что, в свою очередь, защитило бы наших граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок", - пишет Зурабашвили.

В письме он также жалуется на высокие цены на лекарства. "Большинство наших граждан не имеют возможности купить необходимые медикаменты, так как цены выросли катастрофически, и за счет этого богатеют конкретные люди", - добавил он.

Зурабашвили ворвался в офис микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели в минувшую пятницу около 17:00 (16:00 мск). По предварительным данным, у него в руках была граната. Он удерживал в заложниках 17 человек, которых постепенно освободил, после чего полицейские его задержали. В качестве требования злоумышленник распространил видеообращение, в котором требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства.

Защищать обвиняемого взялась одна из известных адвокатов в Грузии Ирма Чкадуа. Она будет работать безвозмездно. Она утверждает, что ее подзащитный в руках держал не ручную гранату, а зажигалку и его целью было не ограбление, а желание донести свой голос до властей. Юрист в суде будет ходатайствовать об избрании легкой формы наказания. МВД расследует случившееся по статьям "Захват в качестве заложника двух или более лиц" и "Противоправное хранение (ношение) огнестрельного оружия". Зурабашвили грозит от девяти до 14 лет лишения свободы.