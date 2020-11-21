Республиканцы требуют пересчета голосов и выяснения причин ошибок на выборах в Мичигане

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Отделение Республиканской партии США в Мичигане потребовало отложить на две недели утверждение результатов голосования в этом штате на всеобщих выборах для пересчета голосов и выяснения причин ошибок и неточностей, допущенных при обработке бюллетеней в округе Уэйн. Об этом говорится в письме совету по вопросам правильности подсчета голосов Мичигана, текст которого опубликован на сайте республиканцев.

В округе Уэйн расположен Детройт, крупнейший город штата. Отделение партии сочло неприемлемым игнорировать "цифровые аномалии и заслуживающие доверия сообщения о процедурных неточностях" во время подсчета голосов, отданных на выборах в США 3 ноября. Республиканцы предложили упомянутому выше совету "отложить сертификацию результатов на 14 дней, провести полный аудит и расследование аномалий и неточностей", допущенных при подведении итогов голосования в Уэйне.

Власти Мичигана обязаны утвердить результаты выборов не позднее 7 декабря. Республиканцы отмечают, что удовлетворение их требования не отразится на соблюдении этого крайнего срока. Штаб республиканца Дональда Трампа подавал иск в Мичигане 11 ноября, позднее отозвав его. Как сообщала газета Washington Examiner, в иске утверждалось, что многие наблюдатели от правящей партии были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн.

По информации телеканала Fox News, Байден победил в Мичигане (16 голосов выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,8%.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.