Президент Ливана призвал политиков отложить в сторону разногласия и начать диалог

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке требует от ливанских политиков занять единую позицию по отражению опасных вызовов. Об этом заявил в субботу президент Ливана Мишель Аун в телеобращении к согражданам по случаю 77-й годовщины независимости, которая будет отмечаться 22 ноября.

"Необходимо отложить в сторону разногласия и начать национальный диалог, что позволит укрепить Ливан и противостоять диктату внешних сил", - подчеркнул глава государства в речи, которая транслировалась по телеканалу Al Mayadeen. По словам Ауна, Ливан "не должен пасть жертвой договоренностей больших игроков".

"Тяжелое экономическое и финансовое положение, в котором мы находимся, не обнадеживает, но капитуляция неприемлема для нашего народа", - сказал президент. В связи с этим он призвал к скорейшему формированию "эффективного правительства, которое со всей серьезностью возьмется за проведение назревших реформ и вырвет страну из плена коррупционной системы".

Как подчеркнул глава республики, он продолжит "битву за спасение Ливана". По его словам, это означает "создание самодостаточной экономики и государственных органов, свободных от влияния политических партий и религиозных авторитетов".

Ранее пресс-служба главы государства сообщила об отмене военного парада и всех официальных мероприятий по случаю празднования дня независимости из-за карантинного режима. С 14 по 30 ноября в Ливане закрыты торговые комплексы, кафе, рестораны, салоны красоты, предприятия бытового обслуживания, спортзалы, музеи и кинотеатры. Власти возобновили действие комендантского часа с 17:00 (18:00 мск) до 05:00 (06:00 мск).

В субботу в Ливане было инфицировано 1 628 граждан, 10 умерли от коронавируса. Всего с 21 февраля COVID-19 был выявлен у 115 283 ливанцев, выздоровели 66 135 человек, а число смертельных исходов составило 894.