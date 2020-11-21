Власти Мичигана готовы пересчитать голоса лишь после утверждения итогов выборов

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Пересчет голосов в округе Уэйн Мичигана может быть проведен по запросу политической партии только после утверждения результатов выборов в этом американском штате. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя аппарата вице-губернатора Джослин Бенсон (демократ).

Как пояснил представитель вице-губернатора, для пересчета голосов в Мичигане требуется получить соответствующий запрос политической партии - республиканцев - или избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа. Такой пересчет может быть проведен только после утверждения результатов выборов в данном штате. Это обусловлено тем, что необходимые для аудита документы и данные окажутся в распоряжении властей именно после утверждения результатов. С таким же разъяснением Бенсон выступила ранее на этой неделе.

Аппарат вице-губернатора отреагировал на обращение отделения Республиканской партии США в Мичигане. Республиканцы в субботу потребовали отложить на 14 дней утверждение результатов голосования для пересчета голосов и выяснения причин ошибок и неточностей, допущенных при обработке бюллетеней в округе Уэйн, где расположен Детройт, крупнейший город штата.

По информации телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, победил на выборах президента США, набирает в Мичигане (16 голосов выборщиков) 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,8%. Власти Мичигана обязаны утвердить результаты выборов не позднее 7 декабря. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.