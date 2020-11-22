В 11 городах Украины пройдет второй тур выборов мэров

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов глав городских администраций пройдет в воскресенье во Львове, Днепре (бывший Днепропетровск), Полтаве, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Черкассах, Бердянске, Дрогобыче, Славянске и Никополе. В этих городах за кресло мэров будут бороться по двое кандидатов, которые не смогли преодолеть в первом туре 25 октября пятидесятипроцентный барьер.

Выборы во Львове и Днепре ожидаются самыми интригующими. В первом туре на выборах львовского мэра уже трижды занимавший этот пост Андрей Садовой набрал 40,09% голосов, его конкурент Олег Синютка - кандидат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", депутат Верховной рады - 31,1%. Согласно социологическим исследованиям, во втором туре поддержка обоих кандидатов почти одинаковая.

Во второй тур в Днепре вышли два кандидата - действующий мэр Борис Филатов и депутат горсовета Загид Краснов от своей же партии "Общественная сила". Последний обошел всего на 447 голосов занявшего третье место экс-члена "Партии регионов" Александра Вилкула. Несмотря на большую разницу в полученной поддержке между Филатовым и Красновым, во втором туре, согласно опросам, ожидается победа именно последнего.

В Полтаве шанс занять кресло мэра получил кандидат от правящей партии "Слуга народа" Сергей Иващенко, которого в первом туре поддержали 17,71% избирателей, и член партии "За будущее" Александр Мамай, получивший 30,06% голосов. В Николаеве пост главы города может достаться члену "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Владиславу Чайке. С ним вступил в борьбу кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич. Разница между ними в первом туре составила около 10%: Чайка набрал 29,31%, а Сенкевич - 38,94%.

В Ровно во второй тур вышли кандидат от местной партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян, набравший в первом туре 19,84%, и член "Европейской солидарности" Александр Третьяк, набравший 16,93%. В Черкассах мэром может стать нынешний глава города Анатолий Бондаренко, который получил 37,6% поддержки в первом туре, или кандидат от партии "Голос" (основана артистом и экс-депутатом Рады Святославом Вакарчуком) Виктор Евпак, набравший 19,1%. В областном центре Закарпатской области - Ужгороде - во второй тур вышли действующий мэр Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.

Наблюдения общественников

Общественная сеть "Опора", которая специализируется на выборах на Украине, сообщила, что во время агитационной кампании, связанной с выборами мэров в 11 городах, "нарушения избирательного законодательства не были массовыми".

Общественники уточнили, что были зафиксированы лишь несколько инцидентов с признаками материального стимулирования избирателей. Кроме того, "Опора" констатировала "отсутствие системных факторов, которые бы угрожали надлежащей организации и проведению голосования 22 ноября".

Организация голосования

По информации ЦИК Украины, голосование пройдет на 1 649 избирательных участках, "в нем смогут принять участие ориентировочно более 2,7 млн избирателей". Помимо выборов глав городов в 22 территориальных общинах в 15 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов. "Указанное повторное голосование будет проходить на 86 избирательных участках. В нем смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей", - проинформировал Центризбирком. Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и глав городов должны быть определены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

В комиссии напомнили, что голосование в условиях пандемии должно проходить с соблюдением санитарно-гигиенических норм: при входе на избирательные участки должны измерять температуру, необходимо соблюдать социальное дистанцирование, участки должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, а для избирателей с признаками заболевания должны быть предусмотрены отдельные кабины.

15 ноября на Украине также прошел второй тур выборов мэров. Голосование состоялось в семи городах - в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Краматорске, в подконтрольной Киеву части Донецкой области, Каменец-Подольском и Украинке. Явка составила 24%. В Одессе победу одержал действующий мэр Геннадий Труханов, получивший поддержку 54,28% избирателей.