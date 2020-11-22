СМИ: число жертв ракетного обстрела Кабула увеличилось до 10

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ракетных ударов на территории афганской столицы в субботу утром. Как передает в воскресенье со ссылкой на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха агентство Pajhwok, более 50 человек получили ранения.

Ранее телеканал 1TV, ссылаясь на МВД, информировал о восьми погибших и 31 пострадавшем.

Всего по афганской столице было выпущено 23 ракеты. Обстрелу подверглись несколько районов города. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана в Кабуле, никто из сотрудников не пострадал.