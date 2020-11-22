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СМИ: число жертв ракетного обстрела Кабула увеличилось до 10

По данным агентства Pajhwok, более 50 человек получили ранения

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ракетных ударов на территории афганской столицы в субботу утром. Как передает в воскресенье со ссылкой на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха агентство Pajhwok, более 50 человек получили ранения.

Ранее телеканал 1TV, ссылаясь на МВД, информировал о восьми погибших и 31 пострадавшем.

Всего по афганской столице было выпущено 23 ракеты. Обстрелу подверглись несколько районов города. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана в Кабуле, никто из сотрудников не пострадал.

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