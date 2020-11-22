СМИ: более 10 членов проиранских отрядов убиты при авианалете в Сирии

ТАСС, 22 ноября. Более 10 сторонников проиранских шиитских формирований были убиты в результате авианалета близ приграничного города Бу-Кемаль в Сирии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, при авиаударе, нанесенном неподалеку от города Бу-Кемаль, расположенного на сирийско-иракской границе, погибли 14 членов вооруженных проиранских отрядов.

Как свидетельствуют источники, атака с воздуха по позициям шиитских формирований была проведена ВВС Израиля.

В середине сентября израильские боевые самолеты нанесли удар по району Талятат возле Бу-Кемаля. В результате налета погибли не менее 10 шиитских бойцов и были уничтожены склады с боеприпасами.