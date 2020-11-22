Иностранные дипломаты посетили перешедший под контроль Баку Физулинский район

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана допустили иностранных дипломатов в перешедший под контроль Баку Физулинский район, сообщил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Был организован визит более 120 иностранных дипломатов в освобожденный Физулинский район", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам чиновника, в составе делегации - аккредитованные в Азербайджане послы зарубежных стран, военные атташе, а также представители и руководители международных организаций.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.