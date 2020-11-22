МИД Ирана: посещение Помпео Голанских высот стало следствием предательства арабских стран

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Посещение государственным секретарем США Майклом Помпео Голанских высот во многом стало следствием предательства ряда арабских стран, установивших дипломатические отношения с Израилем. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Если бы не было предательства ряда арабских стран, то сегодня госсекретарь США не смог бы так бесцеремонно посещать оккупированные территории, нарушать все резолюции ООН и обелять бесчеловечные действия Израиля", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, "посещение главой Госдепа оккупированных территорий - это горькая история". "Позор нынешнего правительства США и предательство ряда арабских стран являются двумя сторонами одной медали", - сказал он.

Помпео в четверг стал первым американским официальным представителем высокого ранга, посетившим оккупированные Израилем территории на Голанских высотах и на Западном берегу реки Иордан.

15 сентября в Вашингтоне были подписаны документы о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. 18 октября Израиль и Бахрейн заключили семь соглашений и меморандумов, в том числе об установлении дипломатических отношений. 19 октября соглашение о мире и установлении дипломатических отношений с Израилем утвердил совет министров ОАЭ.