В полицию Украины поступило 42 заявления о нарушениях на местных выборах

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 40 заявлений о нарушениях во втором туре голосования на местных выборов, которое проходят в воскресенье на Украине, поступило в Национальную полицию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 42 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса. В частности, в Днепропетровской - 16, в Полтавской - 14, в Ровенской - 5, во Львовской - 3, в Донецкой - 2, по одному - в Кировоградской и Николаевской областях. В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации, фальсификации избирательных документов, подкупа избирателей, незаконной агитации", - отметила пресс-служба полиции.

По информации Нацполиции, для обеспечения правопорядка во время повторного голосования привлечено более 10 тыс. правоохранителей, созданы мобильные резервы спецназовцев, которые будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка.

Ведомство также отмечает, что за прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных дела. "В течение "дня тишины", 21 ноября, в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два - в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровенской области", - добавили в Нацполиции. Данные сообщения касались незаконной агитации (42), подкупа избирателей (14), нарушение ведения реестра избирателей (4) и мошенничества (1).

На Украине в воскресенье проходит второй тур выборов мэров в 11 городах: Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах. Всего в этом голосовании смогут принять участие более 2,75 млн избирателей. Кроме того, в 15 регионах также проходит второй тур выборов депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. В голосовании, которое идет на 86 избирательных участках, в общей сложности могут принять участие около 43 тыс. избирателей.