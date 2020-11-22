Зариф призвал на фоне пандемии отменить санкции в отношении Сирии

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии. С такими словами он выступил на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном.

"Зариф подчеркнул необходимость отмены репрессивных и несправедливых санкций против правительства и народа Сирии, особенно на фоне ситуации с коронавирусом", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Ирана.

Также иранский дипломат отметил, что ряд стран препятствуют сирийскому урегулированию. "За последние годы предоставлялись подходящие возможности, чтобы положить конец кризису в Сирии, но каждый раз мы сталкивались с противодействием со стороны некоторых государств", - отметил он.

Зариф и Педерсен провели переговоры в субботу.

12 ноября представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что санкции, введенные в отношении Сирии, осложняют восстановление страны и процесс возвращения беженцев.