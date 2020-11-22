{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Зариф призвал на фоне пандемии отменить санкции в отношении Сирии

Глава МИД Ирана на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном также отметил, что некоторые страны препятствуют сирийскому урегулированию

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии. С такими словами он выступил на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном.

"Зариф подчеркнул необходимость отмены репрессивных и несправедливых санкций против правительства и народа Сирии, особенно на фоне ситуации с коронавирусом", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Ирана.

Также иранский дипломат отметил, что ряд стран препятствуют сирийскому урегулированию. "За последние годы предоставлялись подходящие возможности, чтобы положить конец кризису в Сирии, но каждый раз мы сталкивались с противодействием со стороны некоторых государств", - отметил он.

Зариф и Педерсен провели переговоры в субботу.

12 ноября представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что санкции, введенные в отношении Сирии, осложняют восстановление страны и процесс возвращения беженцев.

Теги
ИранСирияКризис в СирииЗариф, Мохаммад ДжавадПедерсен, Гейр
Пандемия COVID-19
Вторая за неделю акция противников карантинных мер проходит в Берлине
Аналогичные акции проходят в Гамбурге, Штутгарте и Котбусе
Читать полностью