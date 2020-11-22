WSJ: советники Байдена хотят переориентировать спецслужбы США на борьбу с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Советники демократа Джозефа Байдена считают необходимым сделать выявление, изучение и борьбу с пандемиями одним из главных приоритетов американских спецслужб. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники в избирательном штабе политика.

По данным этих источников, ввиду последствий пандемии советники Байдена достигли взаимопонимания о необходимости расширить понимание термина "национальная безопасность США". Советники демократа считают, что американское разведывательное сообщество должно поднять уровень своих возможностей по выявлению на ранней стадии, изучению и реагированию на вспышки серьезных заболеваний. "Мы анализируем, насколько адекватно наши разведывательные ресурсы сосредоточены", - приводит газета слова одного из старших внешнеполитических советников Байдена.

Согласно публикации, на практике американские спецслужбы уделяют главное внимание сбору разведывательной информации о России, Китае, Иране и КНДР, об оружии массового уничтожения и террористических группировках. "В списке приоритетов эти направления занимают первое, второе и третье места, а [пандемии] на 372-м", - цитирует газета бывшего сотрудника спецслужб США высокого ранга. По сведениям издания, Байден после инаугурации в качестве президента США постарается изменить такое положение и учесть пожелания своих советников.

Газета напоминает о том, что комитет по разведке нижней палаты Конгресса в сентябрьском докладе заключил, что ЦРУ и остальные американские спецслужбы уделяют недостаточное внимание таким угрозам национальной безопасности, как инфекционные заболевания и изменение климата на Земле. Члены комитета рекомендовали пересмотреть бюджет разведывательного сообщества США, достигающий $85 млрд, а также расширить поддержку организаций общественного здравоохранения страны.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в пятницу в США было подтверждено 195 542 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 12,09 млн случаев заражения, умерли 255 909 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.