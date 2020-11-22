Премьер-министр Израиля призвал не возвращаться к ядерному соглашению с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в воскресенье решительно против возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал на государственной церемонии, посвященной 47-й годовщине смерти первого главы израильского кабмина Давида Бен-Гуриона.

"Возврат к предыдущему ядерному соглашению [с Ираном] недопустим. Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики недопущения разработки Ираном ядерного оружия", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Благодаря нашей [Израиля] решительной позиции, направленной против создания Ираном ядерного оружия, а также нашей оппозиции ядерному соглашению с Ираном, многие арабские страны коренным образом изменили свое отношение к Израилю", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от ядерной сделки в январе 2020 года.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США, перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей.