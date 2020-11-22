Билл Гейтс рассчитывает на гладкий процесс передачи дел администрации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс надеется на то, что процесс передачи дел новой администрации демократа Джозефа Байдена будет гладким, и сожалеет о решении республиканца Дональда Трампа не признавать свое поражение на выборах в начале ноября. Об этом Гейтс сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

"Говорить людям, которые вам доверяют, что избирательная система страны с изъяном, значит наносить долгосрочный вред. Я знаю, что на этот счет есть серьезные опасения. Но я считаю, что процесс передачи дел избранному президенту Байдену будет гладким", - отметил Гейтс, который вместе с женой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Предпринимателю был задан вопрос, видит ли он смысл в утверждениях Трампа о массовых подтасовках на выборах в США. По мнению Гейтса, в обычных обстоятельствах Соединенные Штаты подают пример соблюдения принципа, согласно которому, проигравший кандидат в президенты признает свое поражение. "Соединенные Штаты в этом смысле являются светочем для других стран. Иногда мы не оправдываем такие ожидания, но в большинстве случаев оправдываем", - добавил миллиардер.