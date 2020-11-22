СМИ: около 60 человек пострадали в столице Гватемалы в ходе акции протеста

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники отделения Красного Креста в Гватемале оказали медицинскую помощь примерно 60 участникам акции протеста, состоявшейся в субботу в столице страны. Об этом сообщила в воскресенье газета Prensa Libre.

Поводом для манифестации, переросшей в беспорядки и столкновения с полицией, стало принятие проекта бюджета на 2021 год. Документ, одобренный ранее на этой неделе, предусматривает сокращение расходов на здравоохранение и образование, а также наращивание государственного долга.

Группа агрессивно настроенных протестующих прорвалась к зданию парламента республики и подожгла несколько помещений, однако с пожаром удалось быстро справиться. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников беспорядков.

Президент страны Алехандро Джамматтеи в своем Twitter отметил, что граждане имеют право на мирный протест, однако власти не могут допустить актов вандализма в отношении государственной или частной собственности. Он также сообщил, что провел ряд встреч с представителями общественных организаций, чтобы обсудить изменения, которые необходимо внести в проект бюджета на будущий год. Ожидается, что они будут представлены уже на следующей неделе.