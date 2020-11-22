СМИ: стороны межафганского диалога добились прорыва в подготовке урегулирования

ТАСС, 22 ноября. Делегация афганского правительства и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) добились прорыва в подготовке межафганского урегулирования в ходе диалога в Дохе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLONews.

По его данным, стороны условились, что базовыми условиями для предстоящих прямых переговоров станут соблюдение мирного соглашения между США и "Талибаном", поддержка мирного урегулирования со стороны ООН, обязательства делегаций и воля афганского народа.

Телеканал также передает, что глава правительственной делегации Мохаммад Масум Станикзай и представитель президента по делам мира Абдул Салам Рахими три дня назад тайно вылетели в Кабул, чтобы обсудить формулировку условий переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани и получить его одобрение.

В настоящее время в столице Катара проходит предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане между делегациями афганского правительства и "Талибана". Контакты не раз прерывались из-за разногласий по вопросам о религиозной составляющей переговоров и роли сделки США с талибами как основы межафганского урегулирования. В четверг афганский телеканал 1 TV сообщил, что делегациям удалось разрешить процедурные вопросы, которые препятствовали началу прямого диалога между сторонами.