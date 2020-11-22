На Украине состоялся второй тур выборов мэров 11 городов и депутатов ряда местных советов

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Второй тур голосования на выборах депутатов сельских, поселковых советов и мэров городов в ряде регионов Украины, который проходил в воскресенье, завершился. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).

По данным ЦИК, повторное голосование для избрания мэров проводилось в Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре (ранее Днепропетровск), Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде, Черкассах. В первом туре выборов, которые состоялись 25 октября, никто из кандидатов в этих городах не набрал более 50% голосов избирателей.

Кроме того, прошло повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах. Результаты голосования должны быть подсчитаны не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

По данным гражданской сети "ОПОРА", явка во втором туре местных выборов по состоянию на 16:00 (17:00 мск) составила 22,5%. Во втором туре выборов 15 ноября явка на 16:00 местного времени составила 18,6%, а на это время в день выборов 25 октября - 27%. Наблюдатели "ОПОРЫ" заявили, что не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.