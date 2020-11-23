СМИ: трое активистов в Гонконге готовы в суде признать себя виновными в протестах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 ноября. /ТАСС/. Трое гонконгских молодежных активистов, включая оппозиционера Джошуа Вонга, заявили о намерении признать в суде свою вину в организации прошлогодних протестов. Об этом сообщает в понедельник радиостанция RTHK.

Ожидается, что в ближайшие часы начнутся судебные слушания по их делу. Речь идет о роли трех подозреваемых в организации 15-часовой осады демонстрантами штаб-квартиры полиции в одном из районов Гонконга 21 июня прошлого года. Активисты ожидают, что получат реальные тюремные сроки по этому эпизоду, и после консультаций с адвокатами решили признать свою вину для смягчения наказания, сообщает радиостанция.

Ранее Вонг отказывался признавать себя виновным. Он утверждал, что сталкивается с "политическим преследованием". По этому делу также проходят его соратница Агнес Чоу и еще один активист Айван Лам.

Власти считают 24-летнего Вонга сторонником сепаратистских идей и одним из организаторов протестного движения. Он выступил основателем радикальной партии "Демосисто", которая пыталась продвигать идеи "независимости Гонконга", но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

Данный закон, как заявляют в Пекине, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. После принятия парламентом КНР данного правового акта один из ближайших соратников Вонга Натан Ло бежал в Лондон. Другая активистка из этой же организации Агнес Чоу была задержана 30 августа по подозрению в нарушении нового закона о нацбезопасности и затем отпущена под залог.