Бывшему мэру Ханоя грозит 15 лет тюрьмы за сбор сведений, представляющих гостайну

ХАНОЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Народного комитета Ханоя (мэр) Нгуен Дык Чунг, арестованный и отстраненный от занимаемой должности в августе этого года, может быть осужден на 15 лет за незаконный сбор сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщает в понедельник газета " Нян зан " со ссылкой на следственное управление Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама.

Согласно результатам расследования, проведенного следственным комитетом, бывший градоначальник при помощи нескольких своих подчиненных и экс-сотрудника антикоррупционного департамента управления полиции МОБ незаконно получил доступ к закрытым материалам уголовного дела в отношении одной из местных компаний. Речь идет о расследовании масштабных нарушений, проводимом в отношении крупной столичной компании, входящей в число лидеров рынка мобильных устройств. Впоследствии эту конфиденциальную информацию бывший мэр передал руководству компании, что оказало негативное влияние на продолжающееся разбирательство. В случае если суд признает экс-мэра виновным, ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Нгуен Дык Чунг занимал пост главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником полиции вьетнамской столицы.