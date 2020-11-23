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Бывшему мэру Ханоя грозит 15 лет тюрьмы за сбор сведений, представляющих гостайну

Речь идет о закрытых материалах уголовного дела в отношении одной из местных компаний

ХАНОЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Народного комитета Ханоя (мэр) Нгуен Дык Чунг, арестованный и отстраненный от занимаемой должности в августе этого года, может быть осужден на 15 лет за незаконный сбор сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщает в понедельник газета "Нян зан" со ссылкой на следственное управление Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама.

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Согласно результатам расследования, проведенного следственным комитетом, бывший градоначальник при помощи нескольких своих подчиненных и экс-сотрудника антикоррупционного департамента управления полиции МОБ незаконно получил доступ к закрытым материалам уголовного дела в отношении одной из местных компаний. Речь идет о расследовании масштабных нарушений, проводимом в отношении крупной столичной компании, входящей в число лидеров рынка мобильных устройств. Впоследствии эту конфиденциальную информацию бывший мэр передал руководству компании, что оказало негативное влияние на продолжающееся разбирательство. В случае если суд признает экс-мэра виновным, ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения.

Нгуен Дык Чунг занимал пост главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником полиции вьетнамской столицы.

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