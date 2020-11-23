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К Всебелорусскому народному собранию внесли более 8 тыс. предложений по развитию страны

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Белорусы внесли свыше 8 тыс. предложений по дальнейшему развитию республики к Всебелорусскому народному собранию. Об этом сообщил в понедельник агентству БелТА заместитель главы администрации президента страны, руководитель рабочей группы республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Андрей Кунцевич.

"На разных площадках уже внесено более 8 тыс. предложений, которые касаются как социально-экономического, так и общественно-политического развития страны. Более половины из них поступили в Палату представителей Национального собрания", - сказал он.

По словам Кунцевича, сбор и выработка таких предложений продолжаются в рамках региональных диалоговых площадок, общественных приемных, депутатских встреч, прямых линий и приемов граждан в местных органах власти.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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