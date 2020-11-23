В США заявили, что вывод войск не приведет к сокращению поддержки Вашингтоном Кабула

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане не приведет к сокращению поддержки Вашингтоном Кабула. С таким заверением выступил в понедельник и.о. первого заместителя руководителя Агентства международного развития (АМР) США Джон Барса.

"Для тех из вас, кто видел новости об изменениях в уровнях войск США и опасается ослабления приверженности [Вашингтона] народу и будущему Афганистана: позвольте заверить, что ничего не может быть дальше от истины. Наша приверженность остается непоколебимой. Позвольте мне четко заявить: народ и правительство Афганистана имеют подлинного партнера в лице Соединенных Штатов", - сказал Барса, выступая в рамках Женевской международной конференции по Афганистану.

"АМР верит в то, что экономическое развитие, транспарентные институты и хорошее госуправление являются неотъемлемыми частями движения к миру. Мы привержены работе рука об руку с правительством и частным сектором, когда речь идет о развитии рынка труда и строительстве мира [в Афганистане]", - отметил Барса. АМР структурно является частью Госдепартамента США. По словам Барсы, США будут добиваться "самодостаточности" Афганистана, активизации взаимодействия с частным сектором в целях дальнейшего развития этой страны.

Как объявил на прошлой неделе и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 4,5 тыс. военнослужащих США.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.