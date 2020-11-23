Депутаты Рады обжаловали карантин выходного дня в Конституционном суде

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады Украины просит Конституционный суд отменить ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

"В Конституционный суд 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления кабинета министров <...> от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения постановления правительства не соответствуют ряду норм конституции, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы "имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются в том числе и жизни, и здоровья граждан". Депутаты обжаловали отдельные положения постановления правительства, предусматривающие ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье.

Обжалован также запрет проведения учреждениями здравоохранения плановой госпитализации. В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан в результате запрета работать одним гражданам в то время, когда другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

В свою очередь ограничение на осуществление плановых мер госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 конституции Украины. Кроме этого, пишут авторы представления, обжалованные ограничения введены в стране без объявления на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 конституции страны.

Представлять документ в суде будет депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Сейчас суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

Карантин выходного дня

Правительство Украины 11 ноября ввело карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением коронавируса будут действовать как минимум до 30 ноября. Карантин выходного дня действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к первому декабря.

По данным Минздрава, за минувшие сутки прирост заразившихся коронавирусом на Украине составил 10 945, что на 9,4% меньше показателя прошлого дня, когда было зафиксировано 12 079 случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии на Украине достигло 635 689 человек.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения. С 11 ноября такое зонирование было отменено, кабмин установил по всей стране одну зону - оранжевую - и ввел так называемый карантин выходного дня.