Россия и Китай проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН. Как сообщили в понедельник журналистам в постпредстве КНР при ООН, заседание пройдет 25 ноября по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.

"Постоянные миссии КНР, Нигера, Российской Федерации, Сент-Винсента и Гренадин, а также ЮАР 25 ноября проведут виртуальную встречу по "формуле Арриа" на тему "Немедленное окончание односторонних санкционных мер", - информировали в китайском постпредстве.

Там отметили, что такие односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства. "Примеры таких мер включают торговые санкции в форме эмбарго или перекрытие финансовых операций между импортирующей и принимающей странами", - пояснили в дипмиссии.

"Односторонние санкции противоречат принципам и целям Устава ООН и международного права, вредят экономическому развитию, а также системам здравоохранения затронутых стран, - указали в постпредстве. - В контексте пандемии COVID-19 их негативное воздействие привлекло еще большее внимание и вызывает обеспокоенность со стороны стран - членов ООН".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращался к теме односторонних санкций, введенных не ООН, еще на первом заседании Совбеза по пандемии коронавируса в апреле. Он подчеркивал, что "развивающиеся страны сталкиваются с огромными сложностями", и призвал к снятию с незаконных санкций.