В Минске обеспокоены возросшей интенсивностью полетов авиации НАТО у границ Белоруссии

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии обеспокоено возросшей интенсивностью полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики. Об этом заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы видим возросшие в разы интенсивности полетов боевой, разведывательной авиации. В этом году особо отмечены полеты вдоль нашей границы стратегических бомбардировщиков B-52 с континентальной части Соединенных Штатов с минимальным удалением от нашей границы до 30 км", - отметил глава Минобороны.

Хренин также констатировал, что в Белоруссии отмечают "в разы возросшее количество и интенсивность мероприятий по оперативно-боевой подготовке, проходящих на территории сопредельных с нашей страной государств". При этом министр сказал, что "само наличие вооруженных сил, понятий их строительства и развития, мероприятий по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке - это уже комплекс мероприятий по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрация того, что страна готова их отразить". "Это делается в том числе в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, с союзниками", - заявил глава оборонного ведомства.

"На любом участке направления мы можем за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую нам группировку войск", - сказал Хренин.

По его словам, в течение последних 10 лет проведена большая работа, созданы силы немедленного реагирования. "Подразделения готовы к выполнению задач как в сухопутных войсках, так и в ВВС, войсках противовоздушной обороны. Разведка, радиотехнические войска тоже не дремлют. Вот весь наш ответ на те процессы, которые идут на территории сопредельных с нами государств", - заявил министр обороны Белоруссии.