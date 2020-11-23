В аравийской коалиции приравняли атаку в Джидде к военным преступлениям

КАИР, 23 ноября. /ТАСС/. Аравийская коалиция под предводительством Эр-Рияда считает последнюю атаку на нефтяную инфраструктуру в Джидде угрозой мировой энергетической системе, приравнивая ее к военным преступлениям. Об этом, как сообщило Саудовское агентство печати, заявил в понедельник официальный представитель командования аравийского альянса полковник Турки аль-Малики.

"Это трусливое террористическое нападение было нацелено не только на национальные ресурсы королевства, но и на ядро мировой экономики и маршруты ее снабжения, а также безопасность мировой энергетической системы, - указал он. - Оно является продолжением террористических актов, направленных против нефтяных объектов в Абкаике и Хурайсе, ответственность за которые взяли на себя хуситы, и все улики доказывают причастность иранского режима к этим терактам с использованием произведенных им современных обычных вооружений - крылатых ракет и заминированных дронов".

Как заявил ранее официальный представитель ВС мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа, удар был нанесен крылатой ракетой "Кудс-2", которая, по его словам, точно поразила цель - топливный резервуар одной из распределительных станций компании Saudi Aramco в Джидде, на которой затем вспыхнул пожар. Он также указал, что этот тип ракет был недавно принят на вооружение после "успешных испытаний в Саудовской Аравии, о которых еще не рассказывалось".

Атаку генерал назвал ответом "на продолжение блокады и агрессии", а также "выполнением данных ранее обещаний атаковать королевство". Он посоветовал саудовским подданным и иностранным компаниям готовиться к новым ударам, призвав их избегать жизненно важных объектов, поскольку "они находятся среди намеченных хуситами целей".

"Нанесение ударов по гражданским лицам и объектам, включая экономическую инфраструктуру, систематическим и преднамеренным образом нарушает международное гуманитарное право, его общепринятые нормы и равносильно военным преступлениям, - подчеркнул аль-Малики. - Командование объединенных сил коалиции принимает необходимые оперативные меры для защиты гражданских объектов, а террористы, спланировавшие и осуществившие эти враждебных действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом",

Как сообщил ранее ТАСС представитель Минэнерго Саудовской Аравии, удар, который был нанесен 03:50 утра, не окажет влияния на поставки Saudi Aramco. Пожар, по его словам, удалось потушить, пострадавших не было.

Атаки на королевство

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября 2019 года. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы. В результате взрывов и пожаров добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки от общего объема в 9,8 млн баррелей.

Позднее аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в качестве доказательств причастности к атакам Ирана. Между тем тогда он признал, что точное место, откуда они были запущены, не было не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена. Хуситы, в свою очередь, настаивают на том, что именно они стояли за нападениями, спланировав и осуществив операцию при помощи усовершенствованных беспилотников.

Ответственность на Иран также возложили США, Великобритания, Франция и ФРГ. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.