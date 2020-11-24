Повторный пересчет голосов в Джорджии начнется 24 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти штата Джорджия намерены начать повторный пересчет голосов по запросу избирательного штаба республиканца Дональда Трампа 24 ноября и завершить 2 декабря. Об этом заявил в понедельник представитель аппарата секретаря штата Габриэль Стерлинг. Трансляцию его выступления вели с помощью программы Zoom.

По словам Стерлинга, эта процедура начнется "завтра (во вторник - прим. ТАСС) в 9:00 (в 17:00 мск)". "Мы не сможем начать быстрее. Мы завершим к полуночи в среду, 2 декабря", - добавил он.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. По данным властей штата, Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.

Штаб Трампа 21 ноября запросил проведения нового пересчета в Джорджии. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при состоявшейся повторной обработке бюллетеней.