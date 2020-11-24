Полиция Парижа демонтировала 500 палаток, установленных мигрантами на площади Республики

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Парижская полиция демонтировала в понедельник вечером около 500 палаток, установленных мигрантами на площади Республики в знак протеста против ликвидации их лагеря в пригороде столицы. Об этом сообщили в префектуре полиции.

"Сегодня на площади Республики был нелегально разбит лагерь. Полиция освободила это незаконно занятое общественное пространство", - отмечается в сообщении. "Создание таких лагерей, организованных при поддержке ассоциаций, неприемлемо", - подчеркивается в заявлении префектуры. Согласно данным неправительственных организаций, на площади находилось в этот вечер более 450 мигрантов.

Ранее в понедельник ассоциации Utopia 56 и Mеdecins du мonde призвали установить на площади Республики палатки в связи с тем, что 17 ноября в столичном пригороде Сен-Дени был демонтирован лагерь, в котором, по оценкам полиции, проживало около 4 тыс. человек. Большинство из беженцев были размещены во временных центрах, в то время как судьба около 1 тыс. человек так и осталась нерешенной.

Организаторы в преддверии акции сделали заявление, в котором призвали власти "предоставить места для немедленного размещения этих мигрантов и создать систему постоянного приема беженцев".