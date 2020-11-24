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Китай призвал США остановить давление на компании из КНР, подозреваемые в связях с армией

В МИД попросили Соединенные Штаты перестать "угнетать иностранные компании, чересчур далеко распространяя понятие национальной безопасности"

ТАСС, 24 ноября. Власти КНР выступили с осуждением намерения американской администрации ограничить приобретение товаров из США рядом компаний из Китая, которые, по версии правительства Соединенных Штатов, связаны с военными.

"Китай решительно отвергает необоснованное притеснение США китайских компаний. Их (Соединенных Штатов - прим. ТАСС) поведение, будучи серьезным нарушением принципов рыночной конкуренции и правил международной торговли, неизбежно навредит их собственным национальным интересам и имиджу", - приводятся слова представителя китайского внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном в понедельник в Twitter посольства КНР в США. Дипломат подчеркнул, что компании из Китая осуществляют свою деятельность, "строго соблюдая законы и правила принимающих стран, включая Соединенные Штаты".

Представитель МИД призвал США перестать "угнетать иностранные компании, чересчур далеко распространяя понятие национальной безопасности".

В своем комментарии ведомство ссылается на опубликованный ранее в понедельник материал агентства Reuters, которое информировало, что администрация президента США Дональда Трампа готова объявить о связях 89 китайских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с военными, что приведет к ограничению на приобретение этими предприятиями ряда американских товаров и технологий.

12 ноября пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в некоторые компании, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно документу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких фирм.

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