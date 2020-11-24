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Сенатор-демократ отказалась от высокого поста из-за критики со стороны коллег

При этом Дайэнн Файнстайн останется работать в верхней палате парламента

ТАСС, 24 ноября. Дайэнн Файнстайн оставляет должность старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте политика.

"Прослужив старшим демократом юридического комитета четыре года, я не стану добиваться поста председателя или заместителя председателя в следующем [созыве] Конгресса", - сообщила 87-летняя Файнстайн, отметив, что останется работать в верхней палате парламента.

По информации источников газеты Politico, решение связано с критикой со стороны прогрессистского крыла Демократической партии, представители которого призвали Файнстайн отказаться от должности. Такую реакцию вызвала положительная оценка, данная сенатором действиям республиканца Линдси Грэма, председателя комитета, в процессе выбора кандидатуры на роль члена Верховного суда после смерти Рут Бейдер Гинзбург.

Позднее заместитель лидера демократического меньшинства в Сенате Ричард Дурбин выразил намерение занять должность Файнстайн. "Я планирую претендовать на главную демократическую должность в юридическом комитете Конгресса 117-го [созыва]", - написал он в Twitter.

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