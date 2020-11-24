AFP: Совбез ООН проведет заседание, посвященное ситуации в Эфиопии

ТАСС, 24 ноября. Совет Безопасности ООН проведет 24 ноября первое заседание, посвященное ситуации в эфиопском штате Тыграй. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, с соответствующей инициативой выступили ЮАР, Нигер, Тунис и Сент-Винсент и Гренадины.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение.

Правительство дало 22 ноября руководству и отрядам мятежников 72 часа, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. В случае отказа со стороны НФОТ выполнить требования Аддис-Абебы начнется штурм столицы штата города Мэкэле, в том числе с помощью тяжелого вооружения, подчеркнул премьер.