Глава МВД Франции поручил провести проверку в связи с разгоном палаточного лагеря в Париже

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился провести проверку после публикации в Интернете кадров разгона палаточного лагеря мигрантов на площади Республики в Париже в ночь на вторник.

"Некоторые кадры разгона лагеря нелегальных мигрантов на площади Республики шокируют. Я попросил префекта полиции подготовить подробный отчет о произошедшем к полудню [вторника]. Я приму решение после того, как получу его", - написал министр на своей странице в Twitter.

Парижская полиция демонтировала в понедельник вечером около 500 палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Таким образом участники демонстрации хотели обратить внимание на свое бедственное положение после ликвидации их палаточного лагеря в пригороде Сен-Дени к северу от французской столицы, где, по оценкам МВД, проживали около 4 тыс. человек. Большинство беженцев было размещено во временных центрах, в то время как судьба около тысячи человек так и осталась нерешенной. Организаторы в преддверии акции сделали заявление, в котором призвали власти "предоставить места для немедленного размещения этих мигрантов и создать систему постоянного приема беженцев".

При этом в ночь на вторник телеканалы показали широко разошедшиеся по соцсетям видеозаписи, на которых полицейские в грубой форме разгоняют мигрантов, ломая палатки и применяя дубинки. Автор одного из роликов запечатлел момент, когда сотрудник полиции сделал подсечку вышедшему из оцепления участнику демонстрации, из-за чего тот упал на землю.