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Малайзия поблагодарила Путина за демонстрацию на саммите АТЭС малайзийской игрушки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что игрушка была прислана организаторами саммита

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Посольство Малайзии в Москве выразило благодарность президенту России Владимиру Путину за демонстрацию созданной малайзийской благотворительной организацией игрушки в ходе выступления в рамках саммита АТЭС 20 ноября.

"Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелка-монстра, созданного Umie Aktif - социальной группой, посвященной расширению прав и возможностей матерей в Малайзии", - говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства в Twitter.

В ходе выступления Путина в пятницу на столе помимо таблички с названием страны, которую представляет спикер, была выставлена фигурка синего цвета с одним большим глазом, сшитая из яркой малайзийской ткани. Позднее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков пояснил, что игрушка была прислана организаторами саммита.

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Путин, Владимир ВладимировичМалайзияРоссия
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