МИД Турции: позиция США по С-400 навредила оборонным отношениям Анкары и Вашингтона

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Позиция Соединенных Штатов по вопросу поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию и исключения республики из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 нанесли вред оборонным отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.

"Несмотря на некоторые разногласия по вопросам регионального мира и безопасности, таким как Сирия и особенно Ливия, мы пытаемся действовать в координации с США, нашим союзником по НАТО. Однако некоторые негативные элементы, которые затмевают наши отношения, не вышли из нашей повестки дня. США не смогли вмешаться [в дело] против ФЕТО ("террористической группировки фетхуллахистов", которую Анкара обвиняет в попытке совершения переворота в июле 2016 года - прим. ТАСС), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана, партией "Демократический союз", отрядами "Сил народной самообороны", они не отказались от языка санкций и угроз. [США] продолжили связывать поставки С-400 с нашим участием в программе [по созданию] F-35 и санкциями CAATSA, это навредило нашим оборонным отношениям", - констатировал Чавушоглу.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.