Лукашенко: белорусские власти сделают все, чтобы Белгазпромбанк работал и приносил пользу

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти сделают все, чтобы Белгазпромбанк функционировал и приносил пользу государству. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову.

"Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.