Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным дальнейшую работу ОАО "Белгазпромбанк"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшую работу ОАО "Белгазпромбанк", напомнив, что 14 декабря истекает срок полномочий временной администрации банка. Об этом он сказал во вторник, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову, сообщает во вторник издание "СБ Беларусь сегодня"

"Нам надо вместе, прежде всего, с тобой, сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать, - сказал Лукашенко. - Тем более что хозяева этого банка - очень богатые люди. Имеется в виду акционеры", - обратился к Ермаковой глава государства.