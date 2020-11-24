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Лукашенко заявил, что хотел бы лично встретиться с Си Цзиньпином

Белорусский президент отметил, что следует подумать, как "это сделать в ближайшее время"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы в ближайшее время "встретиться с глазу на глаз" с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

"Настало время нам повстречаться с глазу на глаз, поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая", - сказал Лукашенко, обращаясь к новому послу Китая Се Сяоюну, который во вторник вручил ему верительные грамоты.

Как сообщает БелТА, Лукашенко отметил, что следует подумать, как "это сделать в ближайшее время". По его словам, есть вопросы белорусско-китайской повестки, которые нужно обсудить на высшем уровне.

В свою очередь, Се Сяоюн передал Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКитайСи Цзиньпин
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