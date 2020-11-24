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ВМС США заявили, что эсминец John McCain не нарушал границу России в заливе Петра Великого

Корабль проводил операцию по обеспечению свободы навигации в соответствии с международным правом, а зона, в которой он находился, не является частью территориальных вод РФ, утверждает Командование VII флота американских ВМС

ТАСС, 24 ноября. Командование VII флота американских ВМС настаивает на том, что эсминец John McCain не нарушал государственную границу России в заливе Петра Великого и действовал в соответствии с международным правом.

"24 ноября эсминец ВМС США John McCain действовал в рамках права на свободную навигацию в районе залива Петра Великого в Японском море", - говорится в заявлении командования и утверждается, что John McCain не был "вытеснен" из территориальных вод какой-либо страны". "Эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации в соответствии с международным правом и продолжал совершать стандартные действия в международных водах", - также говорится в заявлении.

В командовании флота заявили, что зона, в которой находился корабль, не является частью территориальных вод России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США John McCain в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км".

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