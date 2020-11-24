ВМС США заявили, что эсминец John McCain не нарушал границу России в заливе Петра Великого

ТАСС, 24 ноября. Командование VII флота американских ВМС настаивает на том, что эсминец John McCain не нарушал государственную границу России в заливе Петра Великого и действовал в соответствии с международным правом.

"24 ноября эсминец ВМС США John McCain действовал в рамках права на свободную навигацию в районе залива Петра Великого в Японском море", - говорится в заявлении командования и утверждается, что John McCain не был "вытеснен" из территориальных вод какой-либо страны". "Эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации в соответствии с международным правом и продолжал совершать стандартные действия в международных водах", - также говорится в заявлении.

В командовании флота заявили, что зона, в которой находился корабль, не является частью территориальных вод России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США John McCain в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км".