Алиев создал штаб для координации на территориях, перешедших под контроль Азербайджана

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал Координационный штаб для централизованного решения вопросов на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Баку. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте главы государства.

В документе указывается, что штаб создается "с целью исполнения вопросов, вытекающих из положений заявления, подписанного президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации, а также решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях республики".

Руководителем штаба назначен глава администрации президента Самир Нуриев. В его состав вошли также помощники президента и первого вице-президента страны, генеральный прокурор, большинство министров, в том числе внутренних дел, экологии и природных ресурсов, юстиции, труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, финансов, обороны, транспорта, связи и высоких технологий, здравоохранения, образования, первый замминистра культуры, начальники служб госбезопасности и внешней разведки, Госпогранслужбы, председатели госкомитетов по градостроительству и архитектуре, по делам беженцев и вынужденных переселенцев, глава Открытого акционерного общества "Азеркосмос".

Согласно распоряжению, при штабе создается межведомственный центр, который будет выполнять функции секретариата и коммуникации. Он также будет оказывать организационно-аналитическую поддержку деятельности Координационного штаба.