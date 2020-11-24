Le Monde: власти Франции заподозрили члена кабмина страны в присвоении частных средств

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Верховный комитет по прозрачности общественной жизни Франции направил в прокуратуру запрос о проверке в отношении министра-делегата по делам малых и средних предприятий Алена Гризе в связи с возможным присвоением денежных средств. Об этом сообщает во вторник газета Le Monde.

По мнению комитета, Гризе не указал в своей отчетности доход от личного инвестиционного портфеля и связанного с ним денежного счета на €171 тыс. Данные средства были получены благодаря продаже части акций частной компании в сфере недвижимости, которые принадлежали Национальной конфедерации ремесел и услуг, которую министр-делегат возглавлял с 1991 года до получения нынешней должности в правительстве.

В окружении министра заявили, что организация действительно перевела €130 тыс. на личный счет министра после соответствующей сделки, чтобы упростить процедуру, однако добавили, что Гризе не собирался тратить их на свои нужды, осознавая, что они принадлежат конфедерации. С августа 2019 по июль 2020 года он получил с этих средств прибыль в €19,2 тыс. При этом министр даже вернул все средства обратно конфедерации в несколько этапов, завершив перевод средств 2 ноября, в то время как Верховный комитет по прозрачности общественной жизни вызвал его на допрос 13 ноября.

Как утверждают в окружении политика, речь идет о недоразумении: он не успел вернуть все деньги организации сразу после назначения из-за ограничений на сумму перевода. "Ни в коем случае он не преследовал цель личного обогащения. Этими средствами управляет руководство конфедерации, они как семья. Министр ничего не прячет, это просто досадное недоразумение", - цитирует газета представителя окружения Гризе.

Le Monde отмечает, что передача заявления в прокуратуру произошла в очень неудобный для министра период, учитывая непростые переговоры с представителями малого и среднего бизнеса, которым пришлось закрыться на время нового режима самоизоляции из-за пандемии.

Согласно распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, в стране с 30 октября и как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции. Были закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов, продающих товары не первой необходимости. Во вторник вечером глава государства выступит с обращением к нации, в ходе которого, как ожидается, объявит о смягчении существующих ограничений и сообщит о дальнейших планах властей в преддверии рождественских праздников.